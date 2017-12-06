Спикер горсовета оценил бюджет Омска и поддержал местные предприятия
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 12:34, последнее обновление 6 декабря 2017, 14:56  •  печать

Спикер горсовета оценил бюджет Омска и поддержал местные предприятия

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Владимир Корбут поздравил коллег-депутатов и жителей с окончательным принятием бюджета города на 2018 год.

На пленарном заседании в горсовете сегодня, 6 декабря, обсудили ряд важных вопросов. Итоги заседания подвел спикер городского парламента Владимир Корбут.

- Сегодня принят бюджет в окончательном чтении, с чем я поздравил коллег-депутатов и омичей. Теперь мы знаем, какими средствами будет распоряжаться город. Поправки, которые возникли в ходе обсуждения бюджета, направлены на развитие детского спорта и доплаты старшим по домам. Программу "Формирование комфортной городской среды" в основном формируют именно они. Надо поддерживать активных граждан, которые делают Омск лучше! - убежден спикер горсовета.

Он добавил, что депутаты рассмотрели изменения в программу приватизации городского имущества. Из нее исключили продажу территории автобусного парка и троллейбусного депо. Объекты останутся в собственности города. 

- Вопрос неоднократно в пятом созыве обсуждали, но решение не было принято. Сейчас решили остановить приватизацию и запросить у мэрии данные по содержанию этой собственности, - подчеркнул Владимир Корбут.

Он рассказал и о 508-м решении горсовета. Депутаты поддержали местный бизнес и дали предприятиям, которые неожиданно оказались должны огромные суммы за аренду земли, адекватную рассрочку по платежам. Тысячам омских предприятий аренду увеличили задним числом. Благодаря депутатам у них появляется шанс не обанкротиться, а постепенно гасить долги и работать в Омске, платить налоги, создавать рабочие места.

- Вопрос активно обсуждался на комитетах. Поправки депутатов доработаны, чтобы не пострадал бюджет Омска. Главная задача этого решения - помочь малому и среднему бизнесу, - пояснил спикер горсовета.

Владимир Корбут напомнил, что 8 декабря в Концертном зале пройдет торжественное выездное заседание горсовета с вопросом по вступлению в должность мэра Омска Оксаны Фадиной.

Теги  •  #бюджет #Владимир Корбут #Горсовет #спикер

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