В Омске наказали более трех десятков нелегальных предпринимателей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 12:59, последнее обновление 4 декабря 2017, 13:12  •  печать

В Омске наказали более трех десятков нелегальных предпринимателей

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По материалам, подготовленным управлением Федеральной налоговой службы по Омской области, суд привлек к ответственности омичей, занимающихся торговлей без регистрации ИП.

Как сообщили в региональном УФНС, за 10 месяцев 2017 года 33 лица по материалам налоговой привлечены к ответственности за торговлю разными видами товаров. Они не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

Благодаря участию налоговых органов в мероприятиях правоохранительных органов "Правопорядок-улица", в том числе по сельским районам, и работе межведомственной группы, информирующей о негативных последствия осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации, за это время 269 лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Это значит, что они будут работать на законных основаниях и платить налоги.

Мероприятия проводятся налоговыми органами совместно с органами местного самоуправления и правоохранителями.

Теги  •  #административное наказание #индивидуальный предприниматель #УФНС

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