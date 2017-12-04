В Омске наказали более трех десятков нелегальных предпринимателей

Как сообщили в региональном УФНС, за 10 месяцев 2017 года 33 лица по материалам налоговой привлечены к ответственности за торговлю разными видами товаров. Они не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

Благодаря участию налоговых органов в мероприятиях правоохранительных органов "Правопорядок-улица", в том числе по сельским районам, и работе межведомственной группы, информирующей о негативных последствия осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации, за это время 269 лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Это значит, что они будут работать на законных основаниях и платить налоги.

Мероприятия проводятся налоговыми органами совместно с органами местного самоуправления и правоохранителями.