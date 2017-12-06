В 2018 году Омск будет жить на 14 миллиардов рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 10:58, последнее обновление 6 декабря 2017, 11:06  •  печать

В 2018 году Омск будет жить на 14 миллиардов рублей

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Депутаты горсовета окончательно приняли бюджет Омска на 2018 год.

Вопрос обсудили сегодня, 6 декабря, на пленарном заседании горсовета. Перед народными избранниками выступила вице-мэр, руководитель департамента финансов Инна Парыгина. Она напомнила основные параметры бюджета: доходы - 14 млрд руб., расходы - 14,85 млрд руб., дефицит - 775 млн руб.

По предложению первого зампреда горсовета Юрия Тетянникова депутаты решили заложить 20 млн руб. на компенсацию оплаты части коммунальных услуг старшим по домам. На поддержку пяти тысяч человек выделено 20 млн руб.

- Это компенсация части затрат на коммунальные услуги для старших по домам и квартальных. Мы на днях встречались с ними. Многие не готовы работать, если для них вообще не будет никакой финансовой поддержки, - пояснил Юрий Тетянников. 

Второй поправкой увеличиваются расходы на поддержку детского спорта. В бюджете на эти цели заложат 10 млн руб., еще 10 млн предусмотрят при внесении первых поправок.

В итоге депутаты приняли бюджет Омска на 2018 год в целом. За главный финансовый документ проголосовали 27 человек, против - 9, воздержался один народный избранник. Спикер горсовета Владимир Корбут после голосования поздравил депутатов и горожан с принятием бюджета.

Теги  •  #бюджет #Горсовет #дефицит

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