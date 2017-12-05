Долги омской "Тепловой компании" приближаются к миллиарду

В горсовете сегодня, 5 декабря, заслушали отчет контрольно-счетной палаты о работе муниципальной "Тепловой компании". На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам выступила зампред КСП Татьяна Тытарь. Компания обеспечивает транспортировку тепловой энергии от 10 ведомственных котельных города и четырех источников Омского филиала ОАО "ТГК-11" по 1001 км тепловых сетей. Является производителем тепловой энергии на 27 эксплуатируемых котельных. Годовое производство и транспортировка тепловой энергии составляют 6,7 млн. Гкал.

Общая сумма кредиторской задолженности "Тепловой компании" на конец ноября составляет 948,9 млн руб. Основная часть из них – задолженность перед поставщиками и подрядчиками: это 770 млн руб. За 11 месяцев 2017 года сумма задолженности снизилась на 167 млн руб., предприятие продолжает исправно платить по кредитам. Что касается дебиторской задолженности, она сейчас равна 458 млн руб. Больше всего предприятию задолжали омичи - 228 млн руб. 117,6 млн руб. компании должны заплатить за передачу тепловой энергии. Там работают 1622 человека.

- Я попросил поприсутствовать на заседании директора компании Владимира Шебанкова, он новый человек, но уже сделал анализ за ноябрь, - объяснил председатель комитета Юрий Федотов.

Владимир Шебанков пояснил, что сейчас предприятие делает акцент на отопление зданий и взыскание дебиторской задолженности.

У руководства организации поинтересовались, какие шаги они хотят предпринять, чтобы выровнять ситуацию.

- Она критическая потому, что с 2013 года тарифы по нашим теплоисточникам практически не поднимались, а иногда снижались, - пояснила первый заместитель директора предприятия Галина Самохина.

Она добавила, что предприятие надеется на адекватный тариф в 2018 году.

- Как правило, тарифы в РЭК утверждаются муниципальному предприятию по остаточному принципу. Повторяется ситуация с "Омскэлектро" – с заниженным тарифом, - возмутился Юрий Федотов.

При этом тарифы "Тепловой компании" не самые низкие в городе, но именно этому предприятию приходится брать на баланс все брошенные и убыточные котельные в Омске.

На заседание пришел и бывший директор "Тепловой компании" (тогда предприятие называлось "ПТСК") Николай Паршуков. Он порадовался, что депутаты обратили внимание на организацию, и попросил их детально разобраться в работе компании и теплоэнергетической отрасли в целом.

Алексей Провозин предложил направить детальную информацию врио губернатора Омской области Александру Буркову, чтобы он знал о сложностях на предприятии.

- Ситуация такая, что надо брать быка за рога, - подытожил Провозин.

Но депутаты в итоге решили сначала пригласить на заседание представителей региональной энергетической комиссии и обсудить проблемы с ними. Информацию пока направят только в прокуратуру. Кроме того, народные избранники ждут от недавно назначенного руководителя компании план по выходу предприятия из кризиса и возможные меры оздоровления организации. Также мэру Омска рекомендовали возобновить деятельность рабочей группы и назначить должностное лицо, ответственное за работу "Тепловой компании".