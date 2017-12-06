Депутаты решили сохранить троллейбусное депо в собственности Омска
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 10:37, последнее обновление 6 декабря 2017, 11:04  •  печать

Депутаты решили сохранить троллейбусное депо в собственности Омска

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На пленарном заседании народные избранники приняли изменения в программу приватизации городского имущества.

Вопрос обсудили сегодня, 6 декабря. Депутаты уверены, что нужно исключить из программы приватизации троллейбусное депо на Ватутина, 23, и территорию автобусного парка на улице 10 лет Октября, 180а. Они должны остаться в собственности города.

- Мы этот вопрос рассматривали в комитете. Позиция депутатов была однозначная - хватит продавать городское имущество! А если чиновники не знают, как им управлять и зарабатывать деньги, нужно их менять. Если частник может на этом зарабатывать, сможет зарабатывать и бюджет, - высказался вице-спикер Андрей Ткачук.

- Это мой избирательный округ. Омичи считают, что продавать депо на Ватутина не стоит. Я считаю, что продавать его нельзя, оно носит стратегический характер. Если продать, в бюджете потом придется изыскивать средства и аналогичные площадки выкупать, - считает Сергей Дроздов.

Депутат Алексей Сокин напомнил, как депутаты прошлого созыва выезжали в автобусный парк. Здания там находятся не в лучшем состоянии, они разрушаются. Где брать средства на ремонт, пока непонятно.

В итоге за исключение объектов из программы приватизации проголосовали 30 депутатов из 37 присутствующих. Троллейбусное депо и территорию автобусного парка не будут продавать.

Теги  •  #Горсовет #депо #троллейбус

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