Дольщикам ЖСК омские чиновники помочь не могут 

Сегодня на возведение проблемных домов, к строительству которых привлекались средства дольщиков, необходимо около шести миллиардов рублей. Сегодня в "дорожную карту" правительства Омской области, где расписаны меры господдержки проблемных домов, включен 31 долгострой, достроить которые и предоставить обманутым дольщикам жилье в региональном Минстрое пытаются разными способами. Результат работы чиновников уже есть: в этом году четыре дома, включенных в "дорожную карту", введены в эксплуатацию, в следующем году планируется окончить строительство еще восьми. Но самая сложная ситуация складывается вокруг домов жилищных кооперативов, некоторые из которых в "дорожную карту" не включены. Дольщики ЖСК, которые надеялись на помощь правительства региона, считают себя брошенными властью.

ЖСК - это самый сложный случай, потому что жилищные кооперативы неподконтрольны никаким надзорным органам, - рассказал на пресс-конференции, прошедшей в международном пресс-центре "МКР-Медиа" заместитель министра строительства и ЖКХ Омской области Сергей Кошелев. - Руководители ЖСК часто являются мошенниками, деньги, собранные с граждан, расходуют бесконтрольно. По всем руководителям ЖСК, которые вошли в дорожную карту, возбуждены уголовные дела.

Сегодня остро стоит вопрос с недостроенными домами ЖСК "Центральный-1", "Центральный-2", "Врубелево", "Космический-9", "Машиностроительный" и домами на ул. Мишина.

Я с 2007 года жду своей квартиры, - говорит дольщик ЖСК "Центральный-2" Евгений Графкин. - Более десяти лет никаких сдвигов в строительстве нашего дома нет, изначально схема возведения дома была ошибочной, и никто за несколько лет сбора денег с граждан не проверил организацию и не прекратил преступную схему. Сейчас на месте нашего дома стоит каркас.

Как пояснила начальник отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве ГУ Государственного стройнадзора Омской области Олеся Назаренко, в ЖСК граждане сами должны контролировать все процессы внутри кооператива, на деле же этого никогда не происходит.

ЖСК для нас - самая большая проблема. Только в 2015 году нас наделили полномочиями в части проверки наличия разрешения на строительство и ведения ремонта, и все! По определению ЖСК - объединение граждан, которые сами создают ревизионную комиссию и сами контролируют ход строительства и расходование средств, на деле это просто не реально, людей не допускают ни к каким документам.

По словам Назаренко, представители регионального Минстроя регулярно обращаются к депутатам с просьбой пересмотреть законы о долевом строительстве и внести в него изменения. Возможно, в 2018 году жилищно-строительные кооперативы будут запрещены на законодательном уровне. Как помочь людям, пострадавшим от действия мошенников, пока никто решить не может.