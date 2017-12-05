Омская бизнес-леди за три миллиона обещала избавить от проверок налоговой

Омичка и ее супруг хотели обмануть директора фирмы-партнера, вымогая три миллиона рублей за несуществующую помощь.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора двух коммерческих организаций и ее мужа. Они обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, весной этого года бизнес-леди и ее супруг узнали, что налоговая и правоохранительные органы собираются провести проверку у фирмы-партнера. Семейная пара предложила директору компании помощь, чтобы избавить фирму от проверок.

В обмен на свою поддержку они попросили три миллиона рублей, которые якобы нужны для взяток высокопоставленным чиновникам. В дальнейшем размер требований увеличился до 3,250 млн руб. Директор фирмы предположил, что его хотят обмануть, поэтому обратился в УФСБ России по Омской области.

Во время передачи денег обвиняемые были задержаны. Свою вину они признали. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения.