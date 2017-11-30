Депутаты в Омске просят больше денег на капремонт жилья

639 жилых домов в Омске ждет капитального ремонта по результатам судов - на это требуется около 13 млрд руб., которых в бюджете города нет.

Вопрос подняли в горсовете на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам. Депутаты обсуждали бюджет Омска на 2018 год. Вице-мэру Инне Парыгиной задали вопрос, что делать с капремонтом жилья, где есть судебные решения, обязывающие проводить ремонт мэрию. Она рассказала об истории вопроса.

- К нам свалились эти дома, которые раньше принадлежали ведомствам и предприятиям. Город в 90-е годы принял их в собственность. Когда гражданам дали право приватизировать квартиры, у города не было возможности передать им дома в надлежащем состоянии. Мы дошли до Верховного суда, обращались с исками, чтобы другие ведомства поучаствовали финансово, но он нам отказал, сказал, что это полномочия собственника, который был последним. Поэтому бремя ответственности несем только мы с вами, - пояснила Инна Парыгина.

Юрий Федотов напомнил, что в идеале при приватизации квартир бывший собственник домов должен был отремонтировать здания. Но заводы этим не озадачились, и ответственность за ремонт перешла на муниципалитет.

- Суды сейчас выносят решения обязать бывшего наймодателя провести капремонт. У нас таких решений 639 на 13 млрд руб. Воронеж, Хабаровск, Владивосток - в этих городах такая же практика сложилась. Федеральная власть признает, что такая проблема имеет место, но выделять средства из вышестоящих бюджетов не торопится. И город пока сам пурхается с этим, постепенно исполняет, выделяем до 100 млн руб. ежегодно, - добавил Федотов.

Депутаты понимают, что по сравнению с требуемыми 13 млрд руб. 100 млн в год - это капля в море.

Интересно, что дом могут даже отремонтировать за счет фонда капремонта, но от муниципалитета все равно могут требовать дополнительного ремонта. Депутаты уже обратились в правительство Омской области с просьбой выделить 100 млн руб. на капремонт домов и в ближайшее время ждут ответа.