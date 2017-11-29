В Омской области настроены освоить все субсидии от федерации

На заседании правительства региона министр финансов Вадим Чеченко рассказал об исполнении бюджета Омской области - 2017 за девять месяцев.

По словам министра, исполнение по доходам составило 54 млрд 279 млн руб., по расходам - 52 млрд 445 млн руб., профицит сложился в размере 1 млрд 834 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов увеличился на 4,6 %. Налоговые и неналоговые доходы возросли на 2 млрд 384 млн рублей - на 6 % к аналогичному периоду 2016 года. Увеличение поступлений произошло по всем основным доходным источникам, за исключением акцизов по подакцизным товарам. Временный профицит направлен на погашение государственного долга, это сократит расходы на его обслуживание. Объем государственного долга Омской области на 1 октября 2017 года составил 39,3 млрд рублей, что на 5 млрд рублей ниже, чем на начало года. По итогам года объем госдолга планируется на уровне 46 млрд рублей.

Вопрос по докладу возник у врио губернатора Омской области Александра Буркова. Он привел в пример федеральные субсидии и уровень их освоения. Глава региона начал с вопросов по объектам культуры - пока освоено меньше половины выделенных федерацией средств.

Там три стройки, 24 капитальных ремонта, мы заканчиваем сейчас, - пояснил Чеченко.

- К концу года выйдем на стопроцентное исполнение федеральных субсидий? - уточнил Бурков и получил положительный ответ. То же касается спортивной отрасли, ЖКХ и ремонта дорог.