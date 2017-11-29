В Омске директора школ и детских садов скрывали доходы супругов
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 12:06  •  печать

В Омске директора школ и детских садов скрывали доходы супругов

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Руководители 66 школ, интернатов и детских садов привлечены к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих спутников жизни.

Прокуратура города Омска провела проверки, во время которых нашла нарушения, допущенные руководителями 75 бюджетных образовательных учреждений Омска. Многие директора школ, интернатов и заведующие детскими садами не указали доходы за 2016 год, полученные их супругами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Некоторые из руководителей указали в справках недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих спутников жизни. Семь из них не указали, что у них есть автомобили, а 29 - квартиры.

Прокурор города Омска вынес представление директору департамента образования мэрии Омска. По результатам рассмотрения 66 директоров привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги  •  #департамент образования #детский сад #директор #доходы #прокуратура #школа

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