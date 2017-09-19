В Омской области лишили полномочий двух депутатов, скрывших доходы

По инициативе прокуратуры советы двух сельских поселений Омской области досрочно прекратили полномочия депутатов, которые не представили сведения о доходах и имуществе.

Сегодня, 19 сентября, пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о результатах рассмотрения представлений, внесённых в советы Аевского и Белогривского поселений Большеуковского района. Надзорный орган требовал лишить полномочий двух депутатов, не представивших сведения о доходах.

- Согласно закону неисполнение депутатом обязанности по представлению указанных сведений влечёт досрочное прекращение полномочий, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата принимается в течение 30 дней со дня появления оснований, но на последующих заседаниях советов указанные вопросы на рассмотрение не выносились, в связи с чем прокурор Большеуковского района внёс представления.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования полномочия депутатов были прекращены досрочно.