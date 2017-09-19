В Омской области лишили полномочий двух депутатов, скрывших доходы

Сегодня, 19 сентября, пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о результатах рассмотрения представлений, внесённых в советы Аевского и Белогривского поселений Большеуковского района. Надзорный орган требовал лишить полномочий двух депутатов, не представивших сведения о доходах.
- Согласно закону неисполнение депутатом обязанности по представлению указанных сведений влечёт досрочное прекращение полномочий, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата принимается в течение 30 дней со дня появления оснований, но на последующих заседаниях советов указанные вопросы на рассмотрение не выносились, в связи с чем прокурор Большеуковского района внёс представления.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования полномочия депутатов были прекращены досрочно.
Строго. Но раз установили такие правила, то депутаты обязаны их выполнять, они же знали об этом.