Омские депутаты, не отчитавшиеся о своих доходах, вернули мандаты

Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд смогли вернуть себе мандаты депутатов Лузинского сельского поселения. Напомним, по настоянию прокуратуры совет лишил их полномочий, поскольку народные избранники не предоставили в срок, как того требует закон, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как сообщил ИА "Омск Здесь" Алексей Крутиков, после того как депутаты начали бороться за свои права, развернулась почти детективная история.

- Мы обратились в суд с требованием отменить решение совета о лишении нас полномочий. Веский аргумент в нашу пользу - нарушение правил голосования. По закону оно должно быть тайным, а не открытым, как это было сделано, - говорит Алексей Крутиков. - До решения суда нас в полномочиях вновь восстановили, чтобы лишить вновь, проведя тайное голосование.

В итоге мандаты народным избранникам всё-таки удалось вернуть. Сейчас они планируют обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Как уверяет Алексей Крутиков, его судебная тяжба - прецедент для Омской области. Сейчас к нему обращаются коллеги из соседних поселений и даже районов, которые попали в подобную ситуацию.