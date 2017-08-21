Омские депутаты, не отчитавшиеся о своих доходах, вернули мандаты
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 17:54, последнее обновление 21 августа 2017, 19:43  •  печать

Омские депутаты, не отчитавшиеся о своих доходах, вернули мандаты

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Полномочий народных избранников по настоянию прокуратуры лишил совет Лузинского сельского поселения.

Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд смогли вернуть себе мандаты депутатов Лузинского сельского поселения. Напомним, по настоянию прокуратуры совет лишил их полномочий, поскольку народные избранники не предоставили в срок, как того требует закон, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как сообщил ИА "Омск Здесь" Алексей Крутиков, после того как депутаты начали бороться за свои права, развернулась почти детективная история.

- Мы обратились в суд с требованием отменить решение совета о лишении нас полномочий. Веский аргумент в нашу пользу - нарушение правил голосования. По закону оно должно быть тайным, а не открытым, как это было сделано, - говорит Алексей Крутиков. - До решения суда нас в полномочиях вновь восстановили, чтобы лишить вновь, проведя тайное голосование.

В итоге мандаты народным избранникам всё-таки удалось вернуть. Сейчас они планируют обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Как уверяет Алексей Крутиков, его судебная тяжба - прецедент для Омской области. Сейчас к нему обращаются коллеги из соседних поселений и даже районов, которые попали в подобную ситуацию.

Теги  •  #выборы #прокуратура #суд

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Комментарии
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Ирина Мельникова  •  21 августа 2017, 19:41

А вот интересно, за предоставление не верных данных мандатов лишают?

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