Построенный со скандалом фастфуд у "Химика" требуют снести

Областные власти добиваются сноса здания, которое в прошлом году занял один из ресторанов KFC.

Министерство имущественных отношений Омской области подало в Арбитражный суд региона иск против ООО "ЮСП Девелопмент". Ведомство добивается освобождения земельного участка рядом с ОМЦ "Химик", на котором застройщик год назад возвёл заведение общественного питания. Здание по адресу проспект Королёва, 1б, занял ресторан сети KFC.

Иск принят к рассмотрению, первое заседание назначено на середину октября. Суть претензий Минимущества в материалах дела не отражена. Однако ранее ведомство уже судилось с "ЮСП Девелопмент" из-за неисполнения условий договора аренды этого участка.

Земельный участок площадью 1800 кв. м ООО "ЮСП Девелопмент" арендовало у Минимущества в 2014 году. Строительство началось за полгода до окончания срока аренды и сопровождалось скандалом. Застройщик вырубил часть деревьев в располагавшемся там сквере, вызвав недовольство местных жителей и общественников. При этом сквер находился в зоне общественно-деловой застройки, поэтому формально нарушений допущено не было.