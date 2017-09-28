Построенный со скандалом фастфуд у "Химика" требуют снести
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 16:24, последнее обновление 28 сентября 2017, 16:41  •  печать

Построенный со скандалом фастфуд у "Химика" требуют снести

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Областные власти добиваются сноса здания, которое в прошлом году занял один из ресторанов KFC.

Министерство имущественных отношений Омской области подало в Арбитражный суд региона иск против ООО "ЮСП Девелопмент". Ведомство добивается освобождения земельного участка рядом с ОМЦ "Химик", на котором застройщик год назад возвёл заведение общественного питания. Здание по адресу проспект Королёва, 1б, занял ресторан сети KFC.

Иск принят к рассмотрению, первое заседание назначено на середину октября. Суть претензий Минимущества в материалах дела не отражена. Однако ранее ведомство уже судилось с "ЮСП Девелопмент" из-за неисполнения условий договора аренды этого  участка.

Земельный участок площадью 1800 кв. м ООО "ЮСП Девелопмент" арендовало у Минимущества в 2014 году. Строительство началось за полгода до окончания срока аренды и сопровождалось скандалом. Застройщик вырубил часть деревьев в располагавшемся там сквере, вызвав недовольство местных жителей и общественников. При этом сквер находился в зоне общественно-деловой застройки, поэтому формально нарушений допущено не было.

Теги  •  #KFC #министерство имущественных отношений #снос

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  28 сентября 2017, 16:32

Раз ресторан был построен и запущен в строй со скандалами и недовольством жителей, то у него есть серьезные покровители.

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