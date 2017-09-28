Омский блошиный рынок перенесут на Левобережную оптовку

"Омск Здесь" уже писал, что мэрия ведёт переговоры с администрацией "Торгового города" и, возможно, "блошиный рынок" разместится неподалёку от "Ленты". Тогда начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов сообщил, что, пока договорённостей с администрацией "Торгового города" не достигнуты, о переезде говорить рано. Сегодня стало известно, что в октябре торговцев "блошиного рынка" ждёт переезд.

Торговля на новом месте будет проходить в цивилизованных условиях. Открытие торговой площадки на новом месте запланировано на 14 октября. Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов поручил обеспечить перемещение так называемого рынка подержанных вещей с улицы Богдана Хмельницкого на новую площадку. Достигнута договорённость, что торговцев примет рынок, расположенный возле остановки общественного транспорта "Торговый город" на Левобережье на месте так называемой продуктовой оптовки, сообщает пресс-служба городской администрации. Там уже сейчас созданы цивилизованные условия для осуществления торговой деятельности: площадка полностью асфальтирована, благоустроена, обеспечен удобный и безопасный подъезд автомобильного транспорта и подход граждан, вблизи находятся удобные парковки, есть возможность обеспечить установку прилавков, контейнеров для хранения товарных запасов, имеются туалеты и пр. Торговые места будут предоставляться бесплатно.

Рынок подержанных вещей на новом месте будет функционировать, как и прежде, в выходные дни. 30 сентября, 1 октября, 7 и 8 октября торговля будет осуществляться на старом месте. Специалисты администрации города организуют информирование торговцев и постоянных посетителей рынка о начале работы новой площадки.