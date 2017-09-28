Омским ветеранам не вернут доплату в 550 рублей

С инициативой о возврате льготы ветеранам труда в виде доплаты в 550 рублей выступил на пленарном заседании Заксобрания Омской области глава фракции КПРФ Андрей Алёхин. Напомним, что тем, у кого пенсия хоть на копейку больше 14 тысяч 374 рублей, эту надбавку отменили. По мнению Алёхина, ветеранов обманули, не оставив им льгот, сообщает сайт Om1.ru.

Спикер Заксобрания Варнавский дал пояснение, что проект постановления находится на рассмотрении у губернатора. Либерал-демократ Виктор Стручаев поддержал инициативу коммунистов. К мнению Андрея Алехина примкнул и его однопартиец Василий Архипов, предложивший поддержать проект закона. Член КПРФ Константин Ткачёв процитировал губернатора Виктора Назарова, упомянувшего тему защиты пенсионеров в бюджетном послании. Однако единоросс Вадим Бережной предложил альтернативный проект об увеличении прожиточного минимума лицам преклонного возраста. Его инициатива понравилась даже Андрею Алёхину, он пообещал проголосовать за этот проект.

В итоге большинство парламентариев отдали предпочтение альтернативной инициативе фракции "Единая Россия".