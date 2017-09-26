В Омской области стали строить меньше жилья
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 10:58, последнее обновление 26 сентября 2017, 11:10  •  печать

В Омской области стали строить меньше жилья

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Объём жилищного строительства в регионе по сравнению с прошлым годом сократился на треть.

По состоянию на 1 сентября в России было введено 39,6 млн кв. м жилья, что на 7,3 % ниже показателя прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.

По мнению замминистра, ситуация с показателями по вводу жилья постепенно выравнивается. Однако, несмотря на общую тенденцию, отмечены регионы, в которых показатели отстают. В их числе Республика Адыгея, Вологодская, Новгородская, Тюменская и Орловская области, Смоленская область, Пермский край, а также Омская область. За первое полугодие на территории региона было возведено 261,9 тыс. кв. м жилья - на 32,6 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

- До конца года региональные власти должны сделать контроль за вводом жилья приоритетом в своей работе, - цитирует Никиту Стасишина пресс-служба Минстроя России.

Теги  •  #жилая застройка #итоги #Минстрой

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