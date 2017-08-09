Бывший мэр Исилькуля отправится под суд за переселение людей в аварийное жильё

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Исилькуля готовится для передачи в суд. Из-за его халатности чуть не пострадали переселенцы из аварийного жилья.

Следственный комитет РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Исилькуля. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, в 2015 году глава администрация Исилькульского городского поселения превысил свои полномочия, подписав документы на разрешение строительства домов, техническое состояние которых стало критическим и в любой момент могло привести к обрушению. Однако экс-мэр не предпринял никаких действий, чтобы остановить строительство и не убедился в устранении недостатков.

После чего он подписал документы, на основании которых ООО "ВЛ Спецстрой" получило деньги в счёт оплаты приобретаемого администрацией жилья в новых домах по улице Партизанской в городе Исилькуле. В них должны были въехать переселенцы из аварийного жилья.

В ходе следствия выяснилось, что жильё, предоставленное взамен аварийного, тоже находилось в ужасном состоянии, имело многочисленные дефекты и строительный брак, поэтому было опасно для проживания из-за повреждений наружных и внутренних стен и неустойчивого фундамента. Кроме того, оказалось, что руководитель организации-застройщика сэкономил на строительстве, похитив 7 млн руб. из 10,8 млн, выделенных из регионального и федерального бюджетов, тем самым потратив на строительство 3,8 млн руб.

Таким образом, экс-мэр Исилькуля нарушил права омичей, нуждавшихся в улучшении жилищных условий. Обвиняемый свою вину не признал, однако собранные доказательства опровергают его доводы, потому в ближайшее время уголовное дело будет передано для рассмотрения в суд.