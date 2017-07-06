Омских переселенцев из ветхого жилья заселили в аварийные дома
Общество  •   6 июля 2017, 16:25  •  печать

Омских переселенцев из ветхого жилья заселили в аварийные дома

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Администрация Исилькульского городского поселения приобрела у строительной компании квартиры в пяти домах и переселила туда граждан из аварийного жилья. Выяснилось, что условия проживания здесь оказались ещё хуже.

В июле 2015 года администрация Исилькульского городского поселения по муниципальному контракту приобрела у ООО "ВЛ Спецстрой" жилые помещения в пяти двухквартирных домах в Исилькуле. В них заселили переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Но позже выяснилось, что жить в новых условиях оказалось опасно.

- Как показала проверка, проведённая Исилькульской межрайонной прокуратурой Омской области, указанные помещения не отвечают предъявляемым требованиям, поскольку их фундамент, стены, кровля фактически находятся в аварийном состоянии, - пояснили в прокуратуре Омской области.

Следственными органами по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении чиновника администрации (он обвиняется в халатности) и руководителя фирмы-застройщика. Бывший директор коммерческой фирмы обвиняется в мошенничестве. Следствие полагает, что он путём обмана похитил семь миллионов рублей.

Теги  •  #ветхое жильё #мошенничество #прокуратура

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Комментарии
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Людмила Милова  •  6 июля 2017, 16:32

Жалко людей, которые из плохих условий проживания попали в худшие. Как так можно?

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