Омских переселенцев из ветхого жилья заселили в аварийные дома

Администрация Исилькульского городского поселения приобрела у строительной компании квартиры в пяти домах и переселила туда граждан из аварийного жилья. Выяснилось, что условия проживания здесь оказались ещё хуже.

В июле 2015 года администрация Исилькульского городского поселения по муниципальному контракту приобрела у ООО "ВЛ Спецстрой" жилые помещения в пяти двухквартирных домах в Исилькуле. В них заселили переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Но позже выяснилось, что жить в новых условиях оказалось опасно.

- Как показала проверка, проведённая Исилькульской межрайонной прокуратурой Омской области, указанные помещения не отвечают предъявляемым требованиям, поскольку их фундамент, стены, кровля фактически находятся в аварийном состоянии, - пояснили в прокуратуре Омской области.

Следственными органами по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении чиновника администрации (он обвиняется в халатности) и руководителя фирмы-застройщика. Бывший директор коммерческой фирмы обвиняется в мошенничестве. Следствие полагает, что он путём обмана похитил семь миллионов рублей.