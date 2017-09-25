У казахстанской авиакомпании заканчивается топливо на перелёты из Омска в Астану
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 16:09  •  печать

У казахстанской авиакомпании заканчивается топливо на перелёты из Омска в Астану

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Регулярные полёты компании Air Astana могут быть прерваны из-за прекращения поставок в Казахстан российского авиакеросина.

Осуществление полётов по маршруту Омск - Астана, как и авиасообщение с другими российскими городами, находится под угрозой срыва. Как рассказали в пресс-службе компании Air Astana, основные поставщики топлива - ПАО "Газпромнефть", ПАО "НК Роснефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "Татнефть" - не подтвердили продажу керосина в октябре в связи с высоким спросом на российском рынке. Например, "Газпромнефть" уведомила казахстанского перевозчика о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года, сообщает МИА "Казинформ". Отмечается, что запаса авиатоплива у перевозчика осталось на заправку судов только в течение десяти дней.

Добавим, что авиарейс Омск - Астана существует более пяти лет. Самолёты Air Astana курсируют между городами пять раз в неделю. Ранее в авиакомпании заявляли, что готовы при поддержке казахстанских властей расширить полётную программу и одновременно снизить стоимость билетов уже в этом году.

Теги  •  #Air Astana #авиаперевозки #Астана

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