Названы самые популярные направления для отпуска у омичей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 13:56, последнее обновление 25 сентября 2017, 14:54  •  печать

Названы самые популярные направления для отпуска у омичей

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Большая часть омичей всё больше предпочитает активный отдых в России.

Ко Дню туризма, который отмечается 27 сентября, Омскстат проанализировал места, где предпочитают отдыхать омичи. Всего, по данным статистиков, в 2016 году услугами турфирм воспользовались 64,1 тыс. человек, две трети из которых провели отпуска в России. Причём это на 39 % больше, чем годом ранее.

Лидером по посещаемости были санаторно-курортные зоны отдыха Омской области - маршруты внутреннего туризма предпочли 57 % от общего числа всех отдохнувших. В Красноярском крае отдохнули 11 % омских туристов от числа путешествовавших по России, в Алтайском крае - 9 %, а на курортах Краснодарского края - 8 %. В столичные города - Москву и Санкт-Петербург - отправились всего по одному проценту от числа омичей, отдыхавших в стране.

Между тем число туристов, выехавших за рубеж, в прошлом году сократилось по сравнению с предыдущим годом на 59 %. Самыми популярными направлениями были Таиланд, Вьетнам, Греция и страны СНГ. Также омичи покупали путёвки в Китай, Болгарию и на Кипр.

- Омичи всё ещё активно отправляются отдыхать за границу. Однако теперь предпочитают более "доступные" страны. Сократился объём выезжающих в Мексику, Доминикану, на Бали, Малидивы, теперь омичи больше спрашивают Таиланд, Вьетнам и бюджетные предложения на остров Хайнань. Большой спрос на российские курорты с активным отдыхом: велотуры в Боровое, йогатуры и скандинавская ходьба на Алтае, горнолыжные туры в Шерегеш, - поделилась с "Омск Здесь" директор агентства нестандартных путешествий SURFARI Екатерина Братцева. - Я думаю, это связано с тем, что сейчас люди стали стремиться к активному отдыху.

Теги  •  #Омскстат #отдых #туризм

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Комментарии
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Ярослав Сергиенко  •  25 сентября 2017, 15:34

Статистика показала что люди беднеют. Если даже на отдых нет денег и люди отдыхают у себя даже не выезжая из области.

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Леонид Портнов  •  25 сентября 2017, 15:09

Получается, что люди не имеют финансовой возможности, чтобы отдохнуть за пределами страны.

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Евгений Малышев  •  25 сентября 2017, 16:32

вообще то отдых за границей уже дешевле, чем в России

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