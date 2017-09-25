Названы самые популярные направления для отпуска у омичей

Ко Дню туризма, который отмечается 27 сентября, Омскстат проанализировал места, где предпочитают отдыхать омичи. Всего, по данным статистиков, в 2016 году услугами турфирм воспользовались 64,1 тыс. человек, две трети из которых провели отпуска в России. Причём это на 39 % больше, чем годом ранее.

Лидером по посещаемости были санаторно-курортные зоны отдыха Омской области - маршруты внутреннего туризма предпочли 57 % от общего числа всех отдохнувших. В Красноярском крае отдохнули 11 % омских туристов от числа путешествовавших по России, в Алтайском крае - 9 %, а на курортах Краснодарского края - 8 %. В столичные города - Москву и Санкт-Петербург - отправились всего по одному проценту от числа омичей, отдыхавших в стране.

Между тем число туристов, выехавших за рубеж, в прошлом году сократилось по сравнению с предыдущим годом на 59 %. Самыми популярными направлениями были Таиланд, Вьетнам, Греция и страны СНГ. Также омичи покупали путёвки в Китай, Болгарию и на Кипр.

- Омичи всё ещё активно отправляются отдыхать за границу. Однако теперь предпочитают более "доступные" страны. Сократился объём выезжающих в Мексику, Доминикану, на Бали, Малидивы, теперь омичи больше спрашивают Таиланд, Вьетнам и бюджетные предложения на остров Хайнань. Большой спрос на российские курорты с активным отдыхом: велотуры в Боровое, йогатуры и скандинавская ходьба на Алтае, горнолыжные туры в Шерегеш, - поделилась с "Омск Здесь" директор агентства нестандартных путешествий SURFARI Екатерина Братцева. - Я думаю, это связано с тем, что сейчас люди стали стремиться к активному отдыху.