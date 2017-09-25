Омские предприятия увеличили прибыль почти до 30 миллиардов рублей

О том, что с января по август этого года омские предприятия проработали успешно, сообщает Омскстат. В Омской области 407 организаций, а это 72,4 % от общего количества отчитавшихся, получили прибыль в размере 29,8 млрд рублей. А сумма полученной прибыли превысила показатели за этот же период прошлого года на 4,9 %. Как сообщают омские статистики, наибольшая доля полученной прибыли приходилась на организации с основным видом деятельности: "производство нефтепродуктов" (24,0 %), "деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта" (19,1 %), "производство химических веществ и химических продуктов" (16,6 %), "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" (8,0 %), "производство, передача и распределение электроэнергии" (4,6 %), "производство прочих транспортных средств и оборудования" (3,7 %).

Однако не всё так радужно, 155 отчитавшихся компаний оказались в убытке, хотя по сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился до 3,2 млрд рублей. В наиболее плачевном состоянии сегодня в регионе пребывают обрабатывающие производства, организации торговли, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, а также организации, специализирующиеся на транспортировке и хранении, строительные компании.