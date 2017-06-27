Омская область впервые за шесть лет сократила долги

В Омской области прошли публичные слушания по исполнению бюджета региона за 2016 год, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В прошлом году доходы областного бюджета составили 70,5 млрд рублей, расходы - 75,5 млрд рублей. По словам министра финансов Вадима Чеченко, 2016 год стал годом бюджетной стабилизации. По налоговым и неналоговым доходам удалось выйти на докризисный уровень. Поступления по налогу на прибыль организаций выросли на 4,5 млрд рублей.

Крупнейшие налогоплательщики региона улучшили свои экономические показатели, - пояснил Чеченко. - В частности, омское отделение Сбербанка и завод "Полиом" обеспечили более 3,6 млрд рублей дополнительных поступлений. Хорошо сработала налоговая служба. Ощутимый эффект принесла работа правительства Омской области по развитию бизнеса.

Меры социальной поддержки из региональной казны получил каждый четвёртый житель Омской области. В 2016 году расходы на финансирование отраслей национальной экономики увеличились почти в 1,5 раза. Только на поддержку сельского хозяйства было направлено 3,3 млрд рублей. На обслуживании госдолга удалось сэкономить 1,6 млрд рублей.

Впервые за шесть лет региону удалось сократить долговую нагрузку. Это свидетельствует о стабилизации ситуации, - констатировал глава Минфина.

На 1 июня 2017 года госдолг Омской области, на 59,2 % состоящий из бюджетных кредитов, составляет 39,2 млрд рублей при предельном уровне в 54 млрд рублей.