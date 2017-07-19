Омские предприятия сэкономили 250 миллионов рублей на налогах
Экономика  •  19 июля 2017, 11:17, последнее обновление 19 июля 2017, 11:21  •  печать

Омские предприятия сэкономили 250 миллионов рублей на налогах

Автор:

Бережливыми оказались сельхозорганизации, медицинские и образовательные учреждения.

В первом квартале 2017 года налоговые преференции позволили сэкономить 273 омским организациям около 250 млн руб. Об этом сообщает УФНС России по Омской области. Правом применения "нулевой" ставки по налогу на прибыль воспользовались 67 сельхозтоваропроизводителей, сэкономив при этом 132 млн руб. Это на 28 % выше, чем в 2016 году.

Более ста медицинских и образовательных организаций смогли не платить налог, при этом сэкономив 55 млн руб. (на 11 % выше показателя прошлого года). Сохранили средства предприятия, осуществляющие капитальные вложения, а также организации, занимающиеся социальным обслуживанием граждан. Три компании получили инвестиционный налоговый кредит, оставив для дальнейшего развития бизнеса 3,6 млн руб.

Теги  •  #налоги #УФНС

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске пенсионеры прятали внука от органов опеки в шкафу  •  сегодня, 14:35
Горсовет принял отставку мэра Омска  •  сегодня, 14:28
Росприроднадзор: "Мы никогда не заявляли о выбросе этилмеркаптана на Омском НПЗ"  •  сегодня, 14:14
Вячеслава Двораковского в отставку отправляет администрация президента  •  сегодня, 13:48
Омские фермеры сами виноваты в распространении африканской чумы  •  сегодня, 13:24
В омских банках нашли фальшивые доллары  •  сегодня, 12:50  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400