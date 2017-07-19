Омские предприятия сэкономили 250 миллионов рублей на налогах

В первом квартале 2017 года налоговые преференции позволили сэкономить 273 омским организациям около 250 млн руб. Об этом сообщает УФНС России по Омской области. Правом применения "нулевой" ставки по налогу на прибыль воспользовались 67 сельхозтоваропроизводителей, сэкономив при этом 132 млн руб. Это на 28 % выше, чем в 2016 году.

Более ста медицинских и образовательных организаций смогли не платить налог, при этом сэкономив 55 млн руб. (на 11 % выше показателя прошлого года). Сохранили средства предприятия, осуществляющие капитальные вложения, а также организации, занимающиеся социальным обслуживанием граждан. Три компании получили инвестиционный налоговый кредит, оставив для дальнейшего развития бизнеса 3,6 млн руб.