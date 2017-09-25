Омские школьники задумались о пенсии смолоду

Специалисты региональных отделений Пенсионного фонда России рассказали молодёжи о пенсионной системе и правилах формирования пенсии на Дне открытых дверей. Сотрудники ПФР объяснили, что контролировать взносы работодателя на будущую пенсию можно через портал госуслуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ.

В этом году для школьников и студентов появился свой собственный сайт, на котором есть специальный симулятор. Меняя параметры, можно увидеть, из-за чего пенсия становится больше или меньше. Также там объясняется, для чего нужен СНИЛС.

Отметим, что у Пенсионного фонда России есть учебник для школьников - "Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни". Он обновляется каждый год. В учебники внесены примеры различных жизненных факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии, а также итоговый тест. Для школьников это особенно актуально, потому что им предстоит сформировать свою пенсию по новым правилам.

Программа по повышению пенсионной грамотности молодёжи действует с 2011 года. Отметим, что в этом году омских школьников также начали учить финансовой грамотности.