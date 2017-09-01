Омских школьников научат финансовой грамотности

Уже в сентябре в нескольких омских школах начнутся уроки финансовой грамотности.

Министерство образования Омской области собирается добавить в школьную программу уроки по финансовой грамотности. Проводить их будут сотрудники регионального отделения Сибирского главного управления Центробанка России.

Сейчас программа уже составлена. В неё войдет лекторий для преподавателей, всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, онлайн-уроки для школьников и курсы повышения квалификации для учителей.

По статистике омского отделения Сибирского главного управления Центрального банка РФ, только каждый восьмой россиянин умеет рационально распоряжаться своими деньгами. Ситуация в Омской области близка к общероссийской. Нехватка финансовых знаний часто вызывает негативное отношение к банкам, ломает семьи и жизни.

- Тестирование Национального агентства финансовых исследований показало, что только 12 % россиян считают себя финансового грамотными, - объяснила начальник отделения по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ Анастасия Костромина. - 71 % респондентов трудно разобраться в финансовых продуктах. А ещё 15 % ошибочно полагают, что возвращать кредиты банкам не обязательно, если есть непредвиденные обстоятельства.

В ближайшее время уроки финансовой грамотности пройдут в гимназиях № 19, 26, 88, 140, 147, лицеях № 64, № 92, 143, школе № 109 и лицее "Бизнес и информационные технологии".