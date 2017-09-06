МГУ проведёт профориентационный тест для омских школьников
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 17:08  •  печать

МГУ проведёт профориентационный тест для омских школьников

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Более 30 тысяч омских школьников с 7 по 9 классы пройдут диагностику профессиональных способностей.

С 11 по 13 сентября учащиеся всех омских школ пройдут онлайн-тестирование "Профессиональные склонности". Программу для проведения тестирования предоставил центр тестирования и развития МГУ.

Более 30 тыс. школьников с 7 по 9 класс ответят на 28 вопросов специального теста. Тестирование направлено на оценку интересов и профессиональных предпочтений ребёнка. Школьники выберут, что для них предпочтительнее: работа с техникой, творчество, интерес к общению или к сервису и помощи, к управлению или работе с информацией, спорту, туризму или работе с природными объектами.

- Результаты тестирования - это довольно объёмный документ, конечно, без конкретных рецептов, но с довольно чёткими рекомендациями, в том числе необходимыми для дальнейшей профилизации обучения детей, - объяснила первый проректор института развития образования Омской области Оксана Колядинцева.

Отметим, что все вопросы составлены отдельно для девушек и юношей. В итоге школьники получат информацию о пяти наиболее подходящих направлениях обучения с примерами профессий и перечнем предметов для сдачи ЕГЭ. После проведения тестирования в городских школах планируется тестирования в сельских учебных заведениях.

Теги  •  #МГУ #профессия #тестирование #школьники

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Комментарии
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Ольга Малышева  •  6 сентября 2017, 17:41

Профориентация в столь юные годы очень важна для ребят в определении своего дальнейшего направления обучения. Думаю, что проводимое тестирование что-то подскажет в их выборе или даст повод задуматься о своей дальнейшей судьбе.

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