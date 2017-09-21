В Омской области сделают упор на этно- и экотуризм
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 13:59, последнее обновление 21 сентября 2017, 14:10  •  печать

В Омской области сделают упор на этно- и экотуризм

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Эти направления внутреннего туризма получат поддержку властей в следующем году.

О планах по развитию внутреннего туризма рассказала на сегодняшней пресс-конференции замминистра культуры Омской области Анна Статва.

Самые большие направления - это экологический и этнотуризм. <...> Сейчас тенденция такова, что туристические потоки смещаются с европейской части России за Урал - в Сибирь и на Дальний Восток, - рассказала Анна Статва.

Получать федеральное финансирование Омская область сможет с 2019 года, когда начнёт функционировать следующая целевая программа по поддержке туризма в российских регионах. При этом область уже начала готовить заявку на участие в этой программе. В 2018 году предусмотрено выделение средств лишь из областного бюджета.

Отметим, что развитию туризма будет способствовать открытие Туристского информационного центра, которое состоится 27 сентября. Там будут оказывать бесплатные консультационные услуги: омичам расскажут о возможностях отдыха в городе и регионе, а также предоставят туристскую карту Омска. В перспективе такие центры будут работать во всех районах Омской области.

Теги  •  #Анна Статва #министерство культуры #туризм

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