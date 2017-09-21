Минкульт увеличил число бесплатных экскурсий по Омску

Омичи забронировали половину мест на экскурсии, которые пройдут в эти выходные.

В воскресенье, 24 сентября, в городе состоится необычный флешмоб ко Дню туризма, который организует региональное министерство культуры.

- Такая акция никогда нигде не проводилась - ни в нашей стране, ни в мире. В одно время стартуют десятки бесплатных экскурсий. Суть акции состоит в том, что, с одной стороны, мы показываем туристские возможности Омска, с другой - информируем о том, что вообще можно посетить в городе, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции замминистра культуры Омской области Анна Статва.

Интерес к экскурсиям оказался настолько велик, что на половину из 24 запись уже закрыта. Поэтому было решено добавить ещё три направления - в Либеров-центр, танцевальную экскурсию и экскурсию "Омск географический", которую проведёт сама Анна Статва. Разработчики использовали несколько интерактивных форматов: квест, беговая, вело- и танцевальная экскурсии. Самыми востребованными оказались экскурсии в музей РЖД и на несколько промышленных предприятий.

Записаться на экскурсии можно в группе омского Туристского информационного центра "ВКонтакте".