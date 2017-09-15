В Омске сторож украл из кафе мясо, шампуры и музыкальную колонку
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 16:06, последнее обновление 15 сентября 2017, 16:12  •  печать

В Омске сторож украл из кафе мясо, шампуры и музыкальную колонку

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27-летний сторож кафе обокрал своего работодателя на 57 тыс. руб.

В полицию пришёл 31-летний владелец летнего кафе, расположенного на улице 8-го Марта. Мужчина рассказал, что из помещения вынесли 20 кг мяса, 210 шампуров, пять ящиков с алкоголем и музыкальную колонку. Общая сумма ущерба составила 57 тыс. руб.

Эксперты выяснили, что злоумышленник попал в помещение, отогнув лист профнастила. Было возбуждено уголовное дело. Через час после случившегося в полицию позвонили жильцы дома, расположенного на улице 19-я Линия.

Они пожаловались на соседей, которые громко слушали музыку. Участковый выяснил, что шумят двое пьяных мужчин, а в одной из комнат у них расположена колонка, которая похожа на украденную. Также полицейский заметил в квартире несколько пивных банок.

Прибывшая следственно-оперативная группа задержала мужчину. Дебоширом оказался 27-летний ранее судимый сторож кафе, который знал, что в морозилке хранится мясо. Ночью он проник в помещение и вынес не только продукты питания, но и алкоголь и колонку.

Теги  •  #кафе #кража #мясо #сторож

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Комментарии
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Алекс   •  15 сентября 2017, 17:02

Работодатель доверил работу судимому в прошлом и вот получил результат. Может, на зарплате хотел сэкономить.

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