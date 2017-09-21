Омские чиновники советуют запасаться гречкой
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 13:02  •  печать

Омские чиновники советуют запасаться гречкой

Автор:

Прошлогодний урожай крупы до сих пор не распродан, поэтому продавцы снижают цены.

Как сообщил сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов, в Омске на 30 % подешевела гречка. В прошлом году был собран большой урожай, который распродают до сих пор. У омичей есть хороший шанс купить крупу по минимальной цене.

- Прошлогодний урожай гречки распродают до сих пор, - говорит Михаил Щелконогов. - Между тем, на подходе свежий урожай, поэтому продавцы сбывают излишки дешевле.

Как заявляют чиновники, в целом ситуация с ценами на продукты питания на омском рынке стабильная. Регулярно проводится мониторинг по 40 наименованиям. Однако из этого списка наиболее всего подорожал лук (в сравнении с ценой прошлого года).

- Это связано с тем, что заготовка лука в Омской области продолжается, но в ближайшее время его стоимость снизится. Отмечено повышение цен на помидоры и огурцы, так как сбор с открытого грунта завершён, начался завоз из стран Средней Азии и тепличных хозяйств, - резюмировал Щелконогов.

Теги  •  #гречка #продукты #цены

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Роман Орехов  •  21 сентября 2017, 15:40

Не такая уж у гречневой крупы цена большая чтобы можно на ней сэкономить в семье, закупив ее впрок, вот если бы цены на красную рыбу упали раза в два или на мясо, был бы повод задуматься о закупке.

Ответить
Иван Грегин  •  21 сентября 2017, 15:02

А может наоборот, не надо запасаться? Тогда и цена на гречку нового урожая не вырастет.

Ответить
Николай Каринин  •  21 сентября 2017, 14:04

Снижение цены на гречку заметил, только не вижу смысла запасаться ею, если новый урожай будет не меньше.

Ответить
Последние новости
В Омске дачные свинофермы уличили в нарушениях  •  сегодня, 17:33
Омские садоводы могут избавиться от излишков урожая в эти выходные  •  сегодня, 17:19
Омичи напишут "Большой этнографический диктант"  •  сегодня, 17:10
Омичей отнесли к активным приверженцам ЗОЖ  •  сегодня, 16:46
Из-за отопления мэрия Омска перешла на круглосуточный режим работы  •  сегодня, 16:35  •   1
Губернатор Омской области лишил министра 10 % премии  •  сегодня, 16:23
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400