Омские чиновники советуют запасаться гречкой

Прошлогодний урожай крупы до сих пор не распродан, поэтому продавцы снижают цены.

Как сообщил сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов, в Омске на 30 % подешевела гречка. В прошлом году был собран большой урожай, который распродают до сих пор. У омичей есть хороший шанс купить крупу по минимальной цене.

- Прошлогодний урожай гречки распродают до сих пор, - говорит Михаил Щелконогов. - Между тем, на подходе свежий урожай, поэтому продавцы сбывают излишки дешевле.

Как заявляют чиновники, в целом ситуация с ценами на продукты питания на омском рынке стабильная. Регулярно проводится мониторинг по 40 наименованиям. Однако из этого списка наиболее всего подорожал лук (в сравнении с ценой прошлого года).

- Это связано с тем, что заготовка лука в Омской области продолжается, но в ближайшее время его стоимость снизится. Отмечено повышение цен на помидоры и огурцы, так как сбор с открытого грунта завершён, начался завоз из стран Средней Азии и тепличных хозяйств, - резюмировал Щелконогов.