Омские чиновники советуют запасаться гречкой

Как сообщил сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов, в Омске на 30 % подешевела гречка. В прошлом году был собран большой урожай, который распродают до сих пор. У омичей есть хороший шанс купить крупу по минимальной цене.
- Прошлогодний урожай гречки распродают до сих пор, - говорит Михаил Щелконогов. - Между тем, на подходе свежий урожай, поэтому продавцы сбывают излишки дешевле.
Как заявляют чиновники, в целом ситуация с ценами на продукты питания на омском рынке стабильная. Регулярно проводится мониторинг по 40 наименованиям. Однако из этого списка наиболее всего подорожал лук (в сравнении с ценой прошлого года).
- Это связано с тем, что заготовка лука в Омской области продолжается, но в ближайшее время его стоимость снизится. Отмечено повышение цен на помидоры и огурцы, так как сбор с открытого грунта завершён, начался завоз из стран Средней Азии и тепличных хозяйств, - резюмировал Щелконогов.
Не такая уж у гречневой крупы цена большая чтобы можно на ней сэкономить в семье, закупив ее впрок, вот если бы цены на красную рыбу упали раза в два или на мясо, был бы повод задуматься о закупке.
А может наоборот, не надо запасаться? Тогда и цена на гречку нового урожая не вырастет.
Снижение цены на гречку заметил, только не вижу смысла запасаться ею, если новый урожай будет не меньше.