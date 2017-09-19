Омский губернатор вместе с крутинскими аграриями завершил жатву

Виктор Назаров находится с рабочим визитом в Крутинском районе, на полях которого буквально несколько часов назад обмолочен последний гектар зернового клина.

19 сентября можно назвать днём завершения уборочной кампании в Крутинском районе. Глава региона Виктор Назаров поздравил аграриев с очередной взятой планкой. В целом по области намолочено 2,3 млн тонн зерна, убрано 70 % посевов или 1,5 млн га.

Крутинцы в течение всей жатвы держали высокие темпы уборочных работ. В итоге это позволило им финишировать первыми в своей климатической зоне. При этом валовый сбор зерновых культур уже превысил плановый показатель, установленный на этот год в объёме 22,5 тысячи тонн. А по средней урожайности в 19 центнеров с гектара крутинские хлеборобы вошли в тройку лидеров по Омской области. В целом по региону и в северной лесостепи в частности этот показатель пока не превышает 16 ц/га.

Виктор Назаров лично отметил лучших аграриев района. Он вручил именные наручные часы механизатору ООО "Оглухинское" Сергею Зитарову. На счету лучшего механизатора хозяйства с 22-летним трудовым стажем - половина всего убранного урожая.

Стоит отметить, что в этом году на территории района существенно увеличили площадь посевов сельскохозяйственных культур, введя в оборот более 1200 гектаров необрабатываемой пашни во многом благодаря грантовой поддержке начинающим фермеров. Все сельхозпроизводители активно занимаются обновлением сортов, выращивают или приобретают элитные семена, дающие наиболее высокую всхожесть и продуктивность колоса.