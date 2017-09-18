Чтобы взять ипотеку, омич должен получать не менее 55 тысяч рублей

По сравнению с прошлым годом рекомендованный размер семейного дохода омича - ипотечного заёмщика снизился почти на 3 %.

Национальное бюро кредитных историй отследило динамику рекомендованного семейного дохода заёмщиков в 2017 году в 50 регионах с наибольшим объёмом портфеля ипотечных кредитов. В них входит и Омская область. Для нашего региона рекомендованный размер семейного дохода заёмщика, "комфортного" для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился на 2,9 % и составил 55,9 тыс. руб.

В бюро добавляют, что ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах отличается неоднородностью. Наиболее высокую динамику по снижению показывают Республика Коми (-22,1 % или 55,6 тыс. руб.), Пензенская область (-19,6 % или 53,5 тыс. руб.) и Удмуртская Республика (-15,9 % или 48,9 тыс. руб.).

В свою очередь, наивысший рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) среди 50 регионов зафиксирован в Тюменской (+8,6 % или 63,2 тыс. руб.), Воронежской (+8,3 % или 58,3 тыс. руб.) и Тверской (+7,3 % или 76 тыс. руб.) областях.