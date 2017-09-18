В Омске почти за два миллиона рублей продают салон селективной парфюмерии
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 13:31  •  печать

В Омске почти за два миллиона рублей продают салон селективной парфюмерии

Автор:

Будущему владельцу салона эксклюзивной парфюмерии вместе с товаром обещают продать все деловые контакты и обучить персонал.

На популярном сайте появилось объявление о продаже салона селективной парфюмерии "Библиотека ароматов". Владелец оценил его в 1,7 млн руб. Покупателю обещают передать не только фирменный стиль, товар, мебель и технику, но и деловые контакты.

- Также проводится полный курс введения в бизнес с передачей всей необходимой информации и обучением персонала, - сообщает продавец.

Салон "Библиотека ароматов" располагается в центре города по ул. Масленникова. Добавим, селективная парфюмерия - парфюмерия, выпущенная ограниченным тиражом и продающаяся в небольшом количестве магазинов.

Теги  •  #парфюмерия #продажа #салон

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Гражданка Киргизии попыталась покинуть Омскую область по чужому паспорту  •  сегодня, 13:44
12 способов дожить до включения отопления в Омске  •  сегодня, 13:35  •  
Снег и почти ноль градусов ожидаются в Омске к концу недели  •  сегодня, 13:22  •   2
На митинг в защиту животных в Омске собралось около 300 человек  •  сегодня, 12:59  •  
В Омске на 2-й Восточной было заблокировано движение трамваев  •  сегодня, 12:43
В Омске водитель Nissan сбил мотоциклиста  •  сегодня, 12:31
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400