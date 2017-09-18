В Омске почти за два миллиона рублей продают салон селективной парфюмерии

Будущему владельцу салона эксклюзивной парфюмерии вместе с товаром обещают продать все деловые контакты и обучить персонал.

На популярном сайте появилось объявление о продаже салона селективной парфюмерии "Библиотека ароматов". Владелец оценил его в 1,7 млн руб. Покупателю обещают передать не только фирменный стиль, товар, мебель и технику, но и деловые контакты.

- Также проводится полный курс введения в бизнес с передачей всей необходимой информации и обучением персонала, - сообщает продавец.

Салон "Библиотека ароматов" располагается в центре города по ул. Масленникова. Добавим, селективная парфюмерия - парфюмерия, выпущенная ограниченным тиражом и продающаяся в небольшом количестве магазинов.