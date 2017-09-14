В Омске до конца года не повысятся цены на хлеб

В регионе завершается уборочная кампания. Региональные власти уверены, что с учётом закупочных цен на зерно в регионе цены на хлеб не повысятся до конца года.

Как сообщил корреспонденту ИА "Омск Здесь" министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов сегодня во время визита в Азовский район, цены на хлеб до конца года повышаться не будут.

Все предпосылки для этого есть, - подчеркнул Максим Чекусов. - Кроме того, мы с правительством прорабатываем вопрос с РЖД о бесплатной транспортировке нашего зерна в другие регионы.

Не исключено, что РЖД эти затраты будет компенсировать бюджет. Добавим, Омская область входит в число лидеров в СФО по уборке урожая, собрано уже 2 млн тонн зерна (60 % от планируемого сбора).