В Омске до конца года не повысятся цены на хлеб

Как сообщил корреспонденту ИА "Омск Здесь" министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов сегодня во время визита в Азовский район, цены на хлеб до конца года повышаться не будут.
Все предпосылки для этого есть, - подчеркнул Максим Чекусов. - Кроме того, мы с правительством прорабатываем вопрос с РЖД о бесплатной транспортировке нашего зерна в другие регионы.
Не исключено, что РЖД эти затраты будет компенсировать бюджет. Добавим, Омская область входит в число лидеров в СФО по уборке урожая, собрано уже 2 млн тонн зерна (60 % от планируемого сбора).
Хорошие новости! А ведь могло быть как на Украине: собрали рекордный урожай, но отправляют его на экспорт, а сами сосут лапу: цены на хлеб повышаются внутри страны.