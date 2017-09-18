Суд оштрафовал двух руководителей омских предприятий за невыплату сотрудникам 2,5 млн рублей

В Омске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате перед 115 сотрудниками "Крутогорский НПЗ" и "ВСП "Сервис".

Прокуратура Октябрьского округа Омска во время проверок соблюдения трудового законодательства нашла факты несвоевременной выплаты зарплаты 115 работникам ООО "Крутогорский НПЗ" и ООО "ВСП "Сервис". Организации задолжали сотрудникам более 2,5 млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

После проверки прокуратура внесла руководителям организаций представления. Также в отношении директоров фирм были возбуждены административные дела за совершение аналогичных преступлений.

Руководители организаций были оштрафованы на 20 тыс. руб. Также была погашена задолженность перед сотрудниками предприятий.