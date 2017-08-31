Сотрудникам обновлённого омского ТЮЗа увеличат зарплату

В сентябре в Омске начнётся новый театральный сезон. В репертуаре театров города ожидаются как премьеры, так и уже известные и полюбившиеся многим зрителям спектакли. Одними из первых свои двери распахнет ТЮЗ, который в прошедшем театральном сезоне не раз оказывался в эпицентре скандала. В частности, поднимался вопрос по поводу задержки заработной платы артистам и "самоуправства" высшего руководства - на тот момент худрука Владимира Золотаря и его заместителя. В феврале он подал заявление об уходе по собственному желанию, а в июне руководителем театра юного зрителя стал Михаил Мальцев, который ранее был заместителем директора Северного драматического театра имени М. А. Ульянова. По его словам, проблем с выплатой заработной платы сотрудникам театра больше не возникнет.

- Деньги поступают постепенно небольшими сумами, и мы стараемся их использовать, чтобы улучшить условия для артистов и для зрителей. В этом году проблем с зарплатой не будет, и она будет повышаться. Не могу пока сказать, насколько именно, но уже с сентября она будет другая. Будем повышать постепенно, причем это касается не только актёров, а всех сотрудников театра, - сообщил ИА "Омск Здесь" директор омского ТЮЗа Михаил Мальцев.

Что касается подготовки к новому театральному сезону, то она, по словам Мальцева, идёт по плану. Артисты уже встретились с главным режиссёром, место которого занял Евгений Рогулькин, известный некогда омичам по работам в Пятом театре и театре "Галёрка". На 27 октября запланирован спектакль "Волшебник изумрудного города", а в декабре состоится показ новогодней сказки. 17 ноября в ТЮЗе будут отмечать юбилей театра - 80 лет. Добавим также, что в этом году в театре планируется провести косметический ремонт и пополнить материально-техническую базу.