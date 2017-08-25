В Омске оштрафовали директора "Строй-Сиб" за невыплату зарплаты сотрудникам
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 14:11, последнее обновление 25 августа 2017, 15:05  •  печать

В Омске оштрафовали директора "Строй-Сиб" за невыплату зарплаты сотрудникам

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Директор строительной фирмы задолжал своим работникам 870 тыс. руб. Теперь ему придётся заплатить штраф в размере 150 тыс. руб.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника ООО ПКФ "Строй-Сиб". Он признан виновным в невыплате зарплаты из-за корыстной и личной заинтересованности. Суд установил, что семь работников компании в течение 2016 года не получали вовремя зарплату. Поэтому задолженность по ней превысила 870 тыс. руб.

При этом директор предприятия могу своевременно выполнять свои обязательства, потому что за этот период на него расчётные счета поступали денежные средства, которые направлялись на оплату электроэнергии и покупку оборудования. Кроме того, некоторых сотрудников директор вовсе не трудоустроил.

Прокуратура Кировского округа внесла представление директору ООО ПКФ "Строй-Сиб". Также по инициативе прокуратуры он был оштрафован на 15 тыс. руб. за нарушение трудового законодательства.

Свою вину в совершении преступления начальник предприятия признал частично. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Теги  •  #невыплата зарплаты #суд #штраф

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