Экс-директор акционерного общества задолжал сотрудникам 2,3 млн рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 17:48, последнее обновление 11 сентября 2017, 18:12  •  печать

Экс-директор акционерного общества задолжал сотрудникам 2,3 млн рублей

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Бывший директор ОАО "Ушаковское" не платил сотрудникам зарплату, когда на расчётном счёте предприятия было более 18,7 млн руб.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО "Ушаковское". Он обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам более чем в течение двух месяцев.

По информации следствия, в 2015 году в Муромцевском районе Омской области генеральный директор компании не платил заработную плату 44 работникам, задолжав 2,3 млн руб. При этом у него была возможность расплатиться с ними, поскольку на расчётный счёт предприятия поступило более 18,7 млн руб., которые были потрачены на другие цели.

Сейчас уголовное дело передано в суд.

Теги  •  #зарплата #следственный комитет #уголовное дело

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