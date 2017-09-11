Экс-директор акционерного общества задолжал сотрудникам 2,3 млн рублей

Бывший директор ОАО "Ушаковское" не платил сотрудникам зарплату, когда на расчётном счёте предприятия было более 18,7 млн руб.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО "Ушаковское". Он обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам более чем в течение двух месяцев.

По информации следствия, в 2015 году в Муромцевском районе Омской области генеральный директор компании не платил заработную плату 44 работникам, задолжав 2,3 млн руб. При этом у него была возможность расплатиться с ними, поскольку на расчётный счёт предприятия поступило более 18,7 млн руб., которые были потрачены на другие цели.

Сейчас уголовное дело передано в суд.