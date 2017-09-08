Омскстат: в Омской области произошло рекордное за 26 лет снижение цен на продукты

В августе омичи меньше платили за помидоры, картошку, лук и свёклу.

В Омской области в августе этого года отмечено снижение среднего уровня цен на 0,7 %. Августовская дефляция оказалась рекордной с 1991 года, сообщает Омскстат.

Овощи и фрукты подешевели на 17,4 %. Цены на помидоры уменьшились на 46,4 %, на свёклу - на 44,8 %, на лук - на 37,5 %, на картофель - на 36,6 % и на капусту - на 34,4 %. Также фрукты подешевели на 4,1-24,7 %.

Цены на основные продукты питания тоже стали ниже. Сахар стал дешевле на 6,5 %, яйца - на 3,5 %, подсолнечное масло - на 2,5 %. Также рыбные консервы стали стоить меньше на 2,4 %, маргарин - на 2,2 %, макароны - на 1,8 %, а мороженая рыба - на 0,9 %.

Цены на некоторые продукты напротив выросли. Говядина, фруктовые соки, солёная селёдка и колбаса стали дороже на 1-4,8 %. В среднем цены на продукты в августе снизились на 2,2 %.

На рынке непродовольственных товаров ситуация характеризовалась невысокими темпами инфляции - 100,2 %. Перед 1 сентября цены на рюкзаки поднялись на 3,4 %, школьную форму - на 1,2 %, тетради, ручки и альбомы для рисования стали дороже на 0,5-3 %.

Кроме того, повысились цены на сигареты, пиломатериалы, обувь, электротовары и верхний трикотаж - 0,4-2,8 %. Но отметилось снижение цен на косметику и парфюмерию, чистящие и моющие средства, телефоны, лекарства и теле-, радиотовары (на 0,2-0,9 %).

Рост цен на услуги составил 100,5 %. Цены на обучение в вузах стали выше на 9,6 % и в колледжах - на 3 %. Также повысились цены на билеты на самолёт (6,7 %), зарубежные турпоездки (1,4 %) и внутренний туризм (0,9 %).