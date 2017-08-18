Омск и Ростов могут связать прямые авиарейсы

Первые самолёты в Ростов-на-Дону могут полететь уже в этом году.

Прямое авиасообщение между городами готова обеспечить новая авиакомпания "Азимут". Она будет базироваться в строящемся аэропорту "Платов" в Аксайском районе Ростовской области. Сегодня стало известно, что Росавиация выдала "Азимуту" сертификат эксплуатанта. Регулярные рейсы авиакомпании могут быть запущены уже в сентябре. Среди 25 направлений, которые "Азимут" будет развивать в 2017 году, есть и Омск. Перелёты будут осуществляться на российских лайнерах Sukhoi SuperJet 100, сообщает пресс-служба администрации Аксайского района.

Добавим, что в действующем расписании Омского аэропорта есть прямые регулярные рейсы в несколько южных городов России: Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Сочи.