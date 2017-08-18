Омск и Ростов могут связать прямые авиарейсы
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 17:52, последнее обновление 18 августа 2017, 17:57  •  печать

Омск и Ростов могут связать прямые авиарейсы

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Первые самолёты в Ростов-на-Дону могут полететь уже в этом году.

Прямое авиасообщение между городами готова обеспечить новая авиакомпания "Азимут". Она будет базироваться в строящемся аэропорту "Платов" в Аксайском районе Ростовской области. Сегодня стало известно, что Росавиация выдала "Азимуту" сертификат эксплуатанта. Регулярные рейсы авиакомпании могут быть запущены уже в сентябре. Среди 25 направлений, которые "Азимут" будет развивать в 2017 году, есть и Омск. Перелёты будут осуществляться на российских лайнерах Sukhoi SuperJet 100, сообщает пресс-служба администрации Аксайского района.

Добавим, что в действующем расписании Омского аэропорта есть прямые регулярные рейсы в несколько южных городов России: Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Сочи.

Теги  •  #авиаперевозки #омский аэропорт #Ростов-на-Дону

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  18 августа 2017, 21:25

Надо хорошо и профессионально изучить насколько нужно такое авиарейсы. Сделать так, чтобы была прибыль, а не убыток.

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