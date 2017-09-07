Омич напал на водителя маршрутки с пистолетом
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 22:54, последнее обновление 7 сентября 2017, 22:58  •  печать

Омич напал на водителя маршрутки с пистолетом

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Мужчина, вооруженный пистолетом, выскочил из авто и набросился на водителя маршрутки, после чего выстрелил в воздух.

Сегодня, 7 сентября, около 16:40 возле пересечения трамвайных путей с проспектом Маркса произошел опасный инцидент. Об этом пишет очевидица Наталья Кейб в паблике "Типичный Омск".

По словам омички, когда маршрутка ехала на зелёный свет и подъезжала к трамвайным путям, иномарка со знаком "начинающий водитель" резко "подрезала" маршрутку. После чего машина остановилась и заблокировала движение.

- Из машины выскакивает неадекват. Водитель маршрутки хотел выйти и поговорить, но не успел. Неадекват распахнул открывающуюся дверь водительского места и кинулся в салон душить и бить водителя маршрутки, - написала Наталья Кейб в соцсети.

После того, как мужчину выпихнули наружу, он выстрелил в воздух из пистолета и попытался продолжить драку. Инцидент прервал третий водитель, который вышел из остановившейся рядом другой маршрутки.

Фото: Типичный Омск

Теги  •  #водитель #маршрутка #нападение #пистолет

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