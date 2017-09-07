Омский банк "Сириус" хочет обанкротить московскую компанию

В Арбитражный суд Москвы от банка "Сириус" поступило заявление о банкротстве московского ПАО "Волга Капитал". Это предприятие недавно приобрело более 80 % акций АО "Новосибирский аффинажный завод".

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление о банкротстве ПАО "Волга Капитал". Инициатором процедуры стал омский банк "Сириус", который в настоящий момент сам находится в стадии банкротства. Обстоятельства дела пока неизвестны. Заседание арбитража, на котором будет проведена проверка обоснованности требования, назначено на 8 ноября 2017 года. Об этом сообщают Sibnovosti.ru.

По данным издания, в конце августа 2017 года ПАО "Волга Капитал" объявило о том, что завершило сделку по покупке более 80 % акций АО "Новосибирский аффинажный завод" (НАЗ) за 704,4 млн руб.

Добавим, "Волга Капитал" - инфраструктурная компания, работающая на финансовом рынке. Специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты.