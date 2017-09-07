В Омске до 2032 года построят магистральный трубопровод

В Омске в ближайшие 15 лет постоят магистральный трубопровод от ТЭЦ-4 на Левобережье, а также закроют две котельные.

В мэрии Омска прошло обсуждение актуализированной схемы теплоснабжения. Документ рассчитан на перспективу развития до 2032 года.

Первоначальный вариант документа был разработан в 2014 году и утверждён министерством энергетики РФ. Теперь он каждый год редактируется в соответствии с требованиями законодательства.

В ближайшие 15 лет в Омске собираются построить магистральный трубопровод от ТЭЦ-4 на Левобережье. Также планируют закрыть котельные ИК-3 УФСИН России по Омской области и завода "Сатурн". Их потребителей переподключат на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

Кроме того, часть омичей, пользующихся услугами котельной ПО "Полёт" тоже собираются подключить к ТЭЦ-5. Сейчас уточнённый вариант схемы теплоснабжения собираются направить в федеральное министерство энергетики.