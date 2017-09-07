В Омске до 2032 года построят магистральный трубопровод
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 11:29  •  печать

В Омске до 2032 года построят магистральный трубопровод

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В Омске в ближайшие 15 лет постоят магистральный трубопровод от ТЭЦ-4 на Левобережье, а также закроют две котельные.

В мэрии Омска прошло обсуждение актуализированной схемы теплоснабжения. Документ рассчитан на перспективу развития до 2032 года.

Первоначальный вариант документа был разработан в 2014 году и утверждён министерством энергетики РФ. Теперь он каждый год редактируется в соответствии с требованиями законодательства.

В ближайшие 15 лет в Омске собираются построить магистральный трубопровод от ТЭЦ-4 на Левобережье. Также планируют закрыть котельные ИК-3 УФСИН России по Омской области и завода "Сатурн". Их потребителей переподключат на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

Кроме того, часть омичей, пользующихся услугами котельной ПО "Полёт" тоже собираются подключить к ТЭЦ-5. Сейчас уточнённый вариант схемы теплоснабжения собираются направить в федеральное министерство энергетики.

Теги  •  #план #ТЭЦ #энергетика

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Комментарии
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Юрий Хахалин  •  7 сентября 2017, 12:16

Почему ответственные органы не проверяют ТЭЦ, несмотря на огромное число жалоб? Их пеплом засыпает машины, людей, дачи, дворы. Это же НЕ НОРМАЛЬНО!!!!

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