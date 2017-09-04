У омского предпринимателя арестовали имущество на 50 млн рублей

В ближайшее время перед судом предстанет 50-летний директор ООО "Интек". Он обвиняется в 29 мошенничествах, часть из которых была совершена с использованием служебного положения. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По версии следствия, в 2009-2014 годах коммерсант создал на подставных лиц 20 организаций, которыми фактически сам управлял. Он вёл их юридическое и бухгалтерское сопровождение через подчинённых сотрудников.

- В последующем он организовал заключение между подконтрольными ему фирмами договоров купли-продажи объектов недвижимости с вексельным расчётом. Единственной целью заключения этих сделок являлось возмещение из федерального бюджета налога на добавленную стоимость, - добавили в Генпрокуратуре.

Как только договоры были зарегистрированы, его подчинённые предоставляли в налоговую декларации и фиктивные документы для незаконного получения из бюджета выплат. По такой схеме из бюджета было похищено около 93 млн руб. Чтобы легализовать эти деньги (свыше 30 млн руб.) предприниматель провёл ряд финансовых операций. По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд наложил арест на имущество бизнесмена и его фирм на общую сумму свыше 50 млн руб.