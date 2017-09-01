В Омской области директор ООО "Николаевское" задолжал сотрудникам 2 млн рублей

Прокуратура Черлакского района Омской области во время проверки нашла нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "Николаевское". Выяснилось, что предприятие задолжало зарплату 184 сотрудникам на общую сумму более 2 млн руб.

Прокурор Черлакского района Омской области внёс руководителю ООО "Николаевское" Александру Непомнящему представление и завёл административное дело за невыплату зарплаты в установленный срок. Также прокуратура направила в суд 184 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности.

В результате принятых мер задолженность перед работниками была погашена. Кроме того, директор компании заплатил штраф - 20 тыс. руб.