Мэрия на 70 % подготовилась к отопительному сезону

На очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса стало известно, что в этом году темпы подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы превышают прошлогодние. Средняя подготовка жилья составила около 70 %.

При этом у объектов социальной сферы показатели выше. Так, ресурсоснабжающим организациям предъявили 94 % тепловых узлов в зданиях, подведомственных департаменту образования и 100 % - департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта. "ТГК-11", "ОмскРТС", МП "Тепловая компания" и другие организации успевают по графику к началу отопительного сезона.