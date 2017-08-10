Мэрия на 70 % подготовилась к отопительному сезону
Общество  •  10 августа 2017, 12:13, последнее обновление 10 августа 2017, 12:59  •  печать

Мэрия на 70 % подготовилась к отопительному сезону

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"ТГК-11", "ОмскРТС", МП "Тепловая компания" и другие организации соблюдают графики подготовки к отопительному сезону.

На очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса стало известно, что в этом году темпы подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы превышают прошлогодние. Средняя подготовка жилья составила около 70 %.

При этом у объектов социальной сферы показатели выше. Так, ресурсоснабжающим организациям предъявили 94 % тепловых узлов в зданиях, подведомственных департаменту образования и 100 % - департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта. "ТГК-11", "ОмскРТС", МП "Тепловая компания" и другие организации успевают по графику к началу отопительного сезона.

Теги  •  #отопление #подготовка

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