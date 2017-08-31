Иностранцев будут заманивать в Омскую область ностальгическими турами
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 12:12, последнее обновление 31 августа 2017, 12:30  •  печать

Иностранцев будут заманивать в Омскую область ностальгическими турами

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Министерство культуры Омской области планирует развивать ностальгический туризм, заманивая бывших соотечественников из стран Европы в регион посиделками у костра и парным молоком с ухой.

В 90-х годах прошлого века Омскую область покинули несколько десятков тысяч российских немцев, переехав в Германию. Как рассказала "Российской газете" курирующая направление развития туризма замминистра Анна Статва, прогнозируется спрос на возвращение эмигрантов, которые в ходе турпоездки хотят "вновь побывать на своей малой родине, освежить в памяти язык и традиции родной страны, встретиться с одноклассниками, посмотреть, как изменились за долгие годы края, которые навсегда остались в их сердце".

Для них планируется развивать ностальгические туры. "По словам туроператоров, больше всего бывшие земляки скучают по природе - берёзовым лесам и тайге, мечтают искупаться в реке, половить рыбу, сварить уху, посидеть у костра и поговорить по душам. А ещё просят, чтобы была возможность переночевать в простом деревянном доме с русской печкой, попить парного молока", - сообщает издание.

Ностальгические туры будут индивидуальными. От краткосрочных, если кто-то хочет просто посетить родную деревню, сходить на погост и уехать обратно, до месяца - если переселенцы прибывают из-за границы пожить со всей семьей. По словам туроператоров, стоимость подобных путешествий будет относительно невысокой. К примеру, двухдневная ностальгическая поездка обойдётся туристам-иностранцам в 5-6 тыс. руб., пятидневная - в 10-15 тыс. руб., без учёта затрат на билеты и гостиницу.

Теги  •  #мигрант #министерство культуры #турист

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