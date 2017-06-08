Омичи рассказали, где проведут отпуск в этом году

Основная масса омичей планируют провести отпуск в России. Отдыхать за границей будет лишь каждый шестой.

Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" спросил омичей о том, как давно они были в отпуске и где планируют отдыхать в этом году. В исследовании приняли участие 897 омичей. Почти четверть из них (23 %) последний раз были в отпуске в этом году, 47 % - в прошлом, а 16 % и вовсе не ходили в отпуск более двух лет.

Те омичи, которые собираются отдохнуть в этом году, планируют поездку в пределах России (32 %), 25 % опрошенных проведут отпуск дома, а за границу поедет каждый шестой. Каждый восьмой отправится летом в деревню или на дачу.

Между тем идеальный отпуск для омичей - море и пляжный отдых - так ответили 37 % опрошенных горожан, 30 % предпочитают поездки в новый город и осмотр местных достопримечательностей. Каждому шестому приносит удовольствие активный туризм с походами и сплавами, а кто-то предпочитает заниматься огородом, гулять, а также читать книги.