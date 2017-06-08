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Омичи рассказали, где проведут отпуск в этом году
Общество  •   8 июня 2017, 12:07, последнее обновление 8 июня 2017, 12:28  •  печать

Омичи рассказали, где проведут отпуск в этом году

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Основная масса омичей планируют провести отпуск в России. Отдыхать за границей будет лишь каждый шестой.

Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" спросил омичей о том, как давно они были в отпуске и где планируют отдыхать в этом году. В исследовании приняли участие 897 омичей. Почти четверть из них (23 %) последний раз были в отпуске в этом году, 47 % - в прошлом, а 16 % и вовсе не ходили в отпуск более двух лет.

Те омичи, которые собираются отдохнуть в этом году, планируют поездку в пределах России (32 %), 25 % опрошенных проведут отпуск дома, а за границу поедет каждый шестой. Каждый восьмой отправится летом в деревню или на дачу.

Между тем идеальный отпуск для омичей - море и пляжный отдых - так ответили 37 % опрошенных горожан, 30 % предпочитают поездки в новый город и осмотр местных достопримечательностей. Каждому шестому приносит удовольствие активный туризм с походами и сплавами, а кто-то предпочитает заниматься огородом, гулять, а также читать книги.

Теги  •  #зарплата #лето #опрос #отпуск

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Комментарии
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Влад Никитин  •  8 июня 2017, 12:31

Что-то много собирающихся отдохнуть за границей. Может, это мечтающих? Но тогда уже мало будет.

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