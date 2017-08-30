Глава Минфина объяснил, почему Омск получает из бюджета меньше области

На минувшей неделе в интервью "Коммерческим вестям" губернатор Омской области Виктор Назаров сообщил, что в 2016 году на нужды Омска из консолидированного бюджета региона было направлено 44 %. Напомним, общие расходы консолидированного бюджета региона за этот год составили 89,2 млрд рублей. Таким образом, на казну областного центра пришлось 39,5 млрд рублей. По мнению главы региона, это немало. "Соседнему Новосибирску, например, от их бюджета досталось только 33 %", - пояснил глава региона.

Приведённые данные вызвали неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи в обсуждениях посчитали сравнение некорректным. Дело в том, что, согласно рейтингу воронежского Центра исследований региональной экономики, сегодня бюджетная обеспеченность на душу человека в Новосибирске составляет 24,8 тыс. рублей, в то время как в Омске, ставшем аутсайдером рейтинга городов-миллионников, - лишь 13 тыс. рублей на человека. "У самых бедных городов Омска и Воронежа бюджетная обеспеченность даже в номинальном исчислении почти не выросла за 7 лет, а в реальном исчислении с учётом инфляции (обесценивания денег) снизилась", - поясняет автор рейтинга, профессор Юрий Корчагин.

Министр финансов Омской области Вадим Чеченко, общаясь с журналистами "Коммерческих вестей", отметил, что фактор концентрации собираемости налогов на территории областного центра (равно как и концентрация самих жителей Омска, которая, по данным Википедии, составляет 59,7 % от общего количества жителей региона) не является основанием для перераспределения средств в пользу Омска. По словам чиновника, это не соответствует элементарной логике. "Если глава семьи зарабатывает 80 % всего семейного дохода, это не значит, что все 80 % он должен потратить на себя, оставляя жене и детям только 20 %", - рассудил министр. При этом Вадим Чеченко согласен с тем, что Омску сейчас не хватает бюджетных средств, отмечая, что "в подобной ситуации сегодня находится большинство муниципалитетов и регионов страны".