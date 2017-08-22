Омские нефтяники и пивовары снизили отчисления по акцизам
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 12:49, последнее обновление 22 августа 2017, 13:41  •  печать

Омские нефтяники и пивовары снизили отчисления по акцизам

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Поступления от уплаты акцизного сбора в региональный бюджет снизились на 616 млн руб. по сравнению прошлым годом.

На заседании областного правительства сегодня заслушивали отчёт главы омского Минфина Вадима Чеченко об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2017 года. Исполнение областного бюджета за этот период составило по доходам 35,8 млрд руб. или 48,7 %, по расходам 34,7 млрд руб. или 45,9 %. По сравнению с прошлым годом рост доходов составил 3,016 млрд руб. При этом расходы снизились на 2,7 %.

По словам Вадима Чеченко, заметно снизились поступления в областной бюджет по акцизам. Они упали на 8,7 % или 116 млн руб. 

- Падение поступлений от акцизов произошло из-за снижения объёмов производства пива и изменения нормативов акцизов на нефтепродукты, которые зачисляются в бюджет субъекта, - пояснил Вадим Чеченко.

Теги  •  #акциз #бюджет #Вадим Чеченко #налоги

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